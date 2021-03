Kell 21.40 "Esimeses stuudios" peaminister Kaja Kallas

Valitsus pikendab koroonapiiranguid 25. aprillini, sest nakatumise näitajad on Eestis endiselt väga kõrged. Piirangute ja vaktsineerimise teemal on ETV saates "Esimene stuudio" täna külas peaminister Kaja Kallas.

Kas piirangud toimivad ja me suudame koroonariigi staatusest välja murda? Kas praeguses olukorras on mõistlik arutada Eesti avamise plaani üle? Kui palju abimeetmetest tegelikult abi on? Millal vaktsineerimise tempo õige hoo sisse saab? Neid küsimusi küsib saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40.