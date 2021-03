Eestis on 9000 õde ja ligi 7000 hooldustöötajat. Just nende tööst sõltub sageli patsiendi elu ja tervis. Kas me tegelikult mõistame, millist koormust kannab valdkond, kus kümnest töötajast üheksa on naised? Kuidas hoida ära õdede töölt lahkumine pärast pandeemia lõppu? Seda teemat avab täna kell 20 ETV-s algav arutelusaade "Suud puhtaks".