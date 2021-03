Kolmapäev tuleb veel soe, järgmised päevad külmemad

Märtsi lõpus on küll kevad hoos, aga aprilli alguses hakkab ilm vigurdama ja Eestisse jõuab külmem õhk.

Öö vastu kolmapäeva on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vähest vihma ja on udu. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on üks kuni kuus soojakraadi.

Hommikul sajab mandri põhjaosas mitmel pool vihma, Virumaal võib sekka lörtsi tulla. Mõnel pool püsib udu. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on kolm kuni seitse kraadi.

Päeval taandub tihedam sadu kagusse ning alates Loode-Eestist pilvkate hõreneb. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3 kuni 8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb 4 kuni 10 kraadi.

Järgnevatel päevadel tuleb külma juurde, aga päike, kui seda on pikalt, teeb juba imet. Neljapäeval liigub üle Lääne- ja Lõuna-Eesti vihma- ja lörtsipilvi, reedel liiguvad järgmised sajuhood üle mandri kagu suunas.

Laupäeva öösel tuleb kohati lund, päeval läheb lääne poolt kuivemaks. Pühapäeva öö on üsna karge, päev kevadiselt päikesepaisteline. Öösiti on miinus-, päeval plusskraadid.