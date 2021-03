Ida-Viru keshkaiglat toetada soovijate arv on järsult tõusnud

Ida-Viru keskhaiglat on sel kevadel tabanud toetajate tulv. Haigla esindajate sõnul on inimesed koroonaajal aina rohkem hakanud aru saama sellest, kui keeruline amet on meditsiinitöötajatel.

Kui haiglat toetada soovivate ettevõtete ja inimeste arvu tõusu oli tunda juba esimesel koroona-aastal, siis käesoleval kevadel on toetajate arv hüppeliselt tõusnud, märkis Ida-Viru keskhaigla kommunikatsioonijuht Anna Medvedeva.



"Me võtame kõik toetused väga hea meelega vastu, sest meile on kõige olulisem see, et inimesed saavad aru, et meedikute töö pole ka rahulikul ajal lihtne ja praegu tõesti on see koormus kasvanud. Aga kindlasti on kõige olulisem see, et töömaht võiks kahaneda, et me teeme kõik selle nimel, et see haigus ei leviks", ütles Medvedjeva, kelle sõnul on toetatud alates kätehooldusvahenditest kuni veepuhastusseadmetest. Palju on töötajatele pakutud ka erinevat söödavat.

Ida-Viru keskhaigla koroonaosakonna töötajaid oma restorani toiduga tänanud Indiast pärit Balli Chouhan arvates on toetamise puhul kõige olulisem, et see tuleks südamest. "Kogu maailmas on koroonaga keeruline olukord ja meie oma töökaaslastega otsustasime, et võiks haiglat oma toiduga toetada. Eelmisel aastal viisime me Kuressaare haiglasse toitu, nüüd tahtsime ka Ida-Virumaa haigla töötajaid heast südamest aidata. Ja neile on meeldinud," sõnas restorani Monk omanik.

Haiglale toidu valmistamine. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Ida-Viru keskhaigla esindaja sõnul on paljud toetajad üllatunud, saades teada, kui palju on haiglas töötajaid.

"Oleme kogenud seda, et meie toetajad on imestanud, kui palju inimesi tegelikult selle Covidi-raviga seotud on. Päeval on korraga meil selles osakonnas tööl üle 60 inimese," ütles Anna Medvedeva.



Ida-Viru keskhaigla teenindab 150 000 elanikuga piirkonda.