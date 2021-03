ERR Riias: Lätis alustas tööd majandusasjade kohus

Üheksast tööd alustavast majanduskohtu kohtunikust seitse andis veebi teel ametivande, kahel on õigusemõistjaks pürgimine veel pooleli ja ka kohtu esimees on valimata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tegelikult tuli parlamendil ka uue kohtu töö alustamise aega edasi nihutada, sest kandidaate vaeti väga põhjalikult.

"Kohtunikuks pürgijaid oli väga palju. Valik toimus mitmes etapis," selgitas seimi õiguskomisjoni esimees Juris Jurašs.

Keegi neist pole varem kohtunikuna töötanud, kuid kohtu-, prokuratuuri või finantsjärelevalve kogemused on kõigil uutel kohtunikel suured.

"Teie kohtunikukohus on kindlustada õiguslikkust valdkonnas, kus me pole seni eriti edukad olnud - majandusasjades. Nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades," ütles president Egils Levits uutele kohtunikele.

Läti ühiskond on pikalt keeruliste korruptsioonijuhtumite uurimisele kaasa elanud, juhtumeid tuleb üha juurde. Suure käraga alanud protsessid aga kipuvad sumbuma.

Läti pingutas kõvasti, et rahvusvaheline finantsjärelevalve ei kannaks riiki nn musta nimekirja.

Eraldi majandusasjadega tegeleva kohtu loomist peetakse Lätis märgilise tähendusega otsuseks ja see oli ka üks praeguse koalitsiooni valimiseelseid lubadusi. See on ka üks osa suurest õigussüsteemireformist. Läti prokuratuuri peamajas tegutseb juba mõnda aega uus peaprokurör. Eesmärk on üks - juurida kiiremini välja korruptsiooni ja anda majandusasjadele õiglasemaid, põhjendatumaid ja kiiremaid otsuseid.

"Võib kindlalt öelda, et seadusandja polnud senise tööga rahul. Õigusloome on majandusvaldkonnas ka väga-väga keeruline, mistõttu tuleb see usaldada kohtunikele, kes on selliste asjade lahendamisele spetsialiseerunud," rääkis president.

Läti juhid kinnitavad, et kohtunike ja prokuröride töötasu on motiveeriv. "Teie süda peab olema riigi arengu poolel ja vastu igasugusele skeemitamisele," ütles veerandsajandise kohtunikukogemusega riigipea oma noortele kolleegidele.