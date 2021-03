Ida-Virumaal on takerdunud vaktsineerimine vaktsiinivaliku taha

Terviseameti andmeil on Eestis koroonaviiruse vastu vaktsineeritud 15 protsenti elanikkonnast, Ida-Virumaal on aga vaktsineeritute osakaal maakondades madalaim ehk alla üheksa protsendi. Vaktsineerimine takerdub nii riskirühmade kui ka eesliinitöötajate seas, kes sooviksid ise omale sobiva vaktsiini valida.

Haigekassa hinnangul pole nigela vaktsineerimisprotsendi põhjus vaktsiinipuuduses. Vaktsiini on praegu Ida-Virumaal rohkem, kui soovijaid. Ka haiglate ja perearstide võimekus vaktsineerimist läbi viia on muu Eestiga võrreldes samal tasemel. Probleem on inimeste hoiakutes, kes ihaldavad või pelgavad mõnda konkreetset vaktsiini.

Nii on lood Narva lasteaias Päikene, kus ligi 50 eesliinitöötajast on vaktsineeritud vaid seitse. "Valik on liiga väike. Et kui pakutakse AstraZenecat, siis seda ei usaldata. Ma küsisin järele, kui oleks valida Moderna või Pfizeri vahel, siis inimesed läheks. Et see on kõige suurem tõke," rääkis lasteaia Päikene direktor Heli Adamovitš.

Narva haigla arstide hinnangul on edukas vaktsineerimine suuresti usu ja meediakajastuse küsimus. Kuid kuniks eesliini ja riskirühma inimesed vaidlevad, kumb on parem, kas Moderna või Sputnik, jäävad paljud soovijad vaktsiinist ilma.

"Meile helistab väga palju inimesi, kes lihtsalt tahavad end vaktsineerida, kuid kahjuks pole nad vanuses 60+ ega 70+, nad pole õpetajad ega meedikud. Kui riik lubaks vaktsineerida soovijaid, oleks vaktsineerituid rohkem. Arvan, et Ida-Virumaa inimestele peaks andma võimaluse vaktsineerimisel valida Pfizeri ja Moderna vahel," ütles Narva haigla infektsioonikontrolli vastutav õde Anastassia Gorškova.

Samas kutsub Venemaa oma Eestis elavaid vene kodanikke Sputnikuga vaktsineerima. Kuuldavasti on Narva elanikke Venemaal vaktsineerimisel juba käinud, kuid Eesti statistikas Jaanilinnas toimunud kaitsesüstimine ei kajastu.