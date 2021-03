Neljapäev toob päikese ja ligi 10 kraadi sooja

Neljapäev on päikeseline ja ligi kümnekraadise soojaga, nädala lõpus on ilm jahedam.

Neljapäeva öö on pilvine. Lörtsi ja vihma sajab põhiliselt Saare- ja Pärnumaal ning Lõuna-Eestis. Põhja pool muutub taevas selgemaks ja ilm on sajuta. Kohati on udu. Puhub lääne- ja loodetuul, Liivi lahe ümbruses põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb Põhja-Eestis 0 kuni -2 kraadini, lõuna pool on 0 kuni +2 kraadi piires, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on põhja pool selge ja kuiv. Lõuna-Eestis on pilvine ning Valga-, Võru- ja Põlvamaal võib veel vihma ja lörtsi sadada. Puhub mõõdukas loodetuul. Õhutemperatuur on -2 kraadist +2 kraadini.

Päeval on laialdaselt päikeseline, vaid lõunaservas on pilvisem, aga ka sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti 12 kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb sisemaal 6 kuni 9 kraadini, meretuulega rannikul on vaid 3 kuni 4 kraadi.

Nädala viimased ööd on miinuskraadidega. Laupäeval on lörtsi- ja vihmahooge. Temperatuur on 4-5 kraadi ümber. Pühapäev on ka jahe, aga sajuta ja selgemat taevast enam.