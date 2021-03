Pärnumaa mitu uut bussipaviljoni pakuvad kunstielamust

Pärnumaal mullu valminud seitse väikebussijaama erinevad varasematest ootekodadest palju. Tori bussijaam on oma fotonäitusega sedavõrd pilkupüüdev, et näitusi hakatakse seal pidevalt korraldama.

Toris, Audrus, Kilingi-Nõmmes, Tootsis, Koongas, Lihulas ja Ares asuvates bussiootepaviljonides annab talvel sooja ja suvel jahedust õhksoojuspump. Mõnes peatuses saab uudistada fotonäitust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegusel töö- ja näitustevaesel ajal pani kohalik fotograaf Ülo Soomets oma pildid üles suure rõõmuga. Talvel olid väljas tema talvepildid.

"See mõte tuli meil kultuurikorraldajalt Argo Juskelt, et võiks ju siin näidata pilte. Mitte küll ainult fotosid, vaid ka kõike muud. Aga kuna praegu on sellised rasked ajad, koolilapsed on koju pandud, siis nende planeeritud näitus jäi siin ära. Ja tuli mul teine näitus siis üles panna. Alustasime talvega, jätkame kevadega. Ehk teeme suve, sügise ja ka viienda aastaaja ära," rääkis Soomets.

Ta ütles, et kindlasti pole tegemist mingi tema eragaleriiga ja kui kellelgi peaks olema häid pilte, võib sel teemal tema või kultuurikorraldajaga ühendust võtta.

Soometsale, nagu suure tõenäosusega teistelegi Tori elanikele meeldib väga, et inimesed hoiavad kaunist bussijaama korras, et seal ei käida lõhkumas ega asju pihta panemas - ööseks lähevad kõik väikebussijaamad automaatselt lukku ja avatakse hommikul enne esimese bussi saabumist.