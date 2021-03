Kaks meest astusid Pärnus sularahaautomaatide lõhkumise süüdistusega kohtu ette

Kuigi meestel ühestki automaadist raha kätte saada ei õnnestunud, tekitati automaatide lõhkumise ja Sindis toime pandud plahvatusega suur varaline kahju, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näiteks Sakus tekitati automaadi lõhkumisega 200 ja Raplas ligi 4000 eurot kahju. Sindis prooviti raha kätte saada automaati plahvatama pannes ja nii tekitati kauplusehoonele enam kui 35 000 euro suurune kahju.

Süüdimõistmisel ootab mehi kuni viieaastane vangistus.

"20. augustil üritasid nad tungida Sakus sularahaautomaati, samuti 3. septembril Raplas ja 15. septembril Sindis. Esimesel kahel korral nad üritasid sularahaautomaate n-ö mõjutada elektroonilisel teel. Ja kolmandal korral Sindis juba kasutasid gaasi ja plahvatuse teel üritasid raha kätte saada. Aeg oli kõikidel puhkudel südaöösel, et keegi ei näeks. Nende töö oli samuti korraldatud, et samal ajal kui üks tegutses, siis teine valvas. Vähemalt eeluurimisel on tuvastatud, et esimesel juhtumil oli veel kolmas isik, kes seal turvas ja valvas," selgitas eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe.