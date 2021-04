Biden avalikustas taristuplaani, tulumaksu järsu tõstmise

President tegi kava teatavaks Pittsburghis peetud kõnes.

Bideni sõnul on peamisteks eesmärkideks USA majanduse ergutamine ja Ühendriikide positsiooni tugevdamine konkurentsis Hiinaga.

"See on suurim investeering Ameerika töökohtadesse pärast Teist maailmasõda. See loob miljoneid töökohti ja sealjuures väga hästi tasustatud töökohti," ütles Biden.

Presidendi hinnangul ei saa USA ajale jalgu jäänud infrastruktuuri kaasajastamist enam minutitki edasi lükata.

Eraldatavatest varadest 620 miljardit dollarit on mõeldud riigi transpordivõrgu nüüdisajastamisele ning hõlmab 32 000 kilomeetrit maanteid ja kiirteid. Plaan toob juurde miljoneid hästitasustatud töökohti ja selle üritatakse taastada riigi infrastruktuuri.

Ühtlasi pani Biden ette tõsta plaani Build Back Better rahastamiseks märkimisväärselt ettevõtete tulumaksu.

Tulumaks tõuseb kava kohaselt praeguselt 21 protsendilt 28 protsendile.

Biden ütles sealjuures, et usub Ameerika kapitalismi.

President tõi samas välja, et mitmed hiigelettevõtted nagu Amazon kasutavad maksudelt kokkuhoidmiseks seaduselünki ja see on vale.

"Mul ei ole midagi miljonäride või miljardäride vastu. Usun Ameerika kapitalismi. Tasub siiski meeles pidada, et Wall Street ei ehitanud seda riiki, vaid seda tegi Ameerika keskklass," rääkis Biden.

"Kui Trumpi maksuseadus läbi läks, siis 83 protsenti rahast läks kõige rikkamatele. Kõnealune programm ei taotle mingit kättemaksu. See avab võimalusi kõigile teistele. Tõsi on see, et meil kõigil läheb paremini, kui meil kõigil läheb hästi," lisas president.