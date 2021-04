Keskpäeval oli nädalavahetuse massvaktsineerimisele veel tuhandeid aegu

Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane sõnul saab sel nädalavahetusel kokku vaktsineerida üle 20 000 inimese kõikjal Eestis. Seejuures registreerida võib end ükskõik, kuhu Eesti haiglasse või vaktsineerimispunkti, kuid arvestama peab sellega, et ka teine doos süstitakse samas kohas.

Laane manitses 65+ vanuses inimesi võimalust kasutama, kuna järgmine kord tuleb nii suur kogus vaktsiini alles aprilli lõpupoole.

Tallinna koroonaennetuse koordinaator Ester Öpik ütles, et Tallinnas oli veel kella 10.30 seisuga massvaktsineerimisele tuhandeid vabu kohti. Öpiku sõnul pole ka kõnejärjekorrad pikad.

Esimese paari tunniga tehti umbes 250 kõnet ning helistajaid oli ka välismaalt, nii Soomest kui Šveitsist, et oma lähedastele vaktsineerimiseks aeg kirja panna. Kolmandik pöördujatest olid venekeelsed, ülejäänud eestikeelsed.

Tallinna Kiirabi juhi Raul Adlase sõnul on praegu haiglaravi vajadus just eriti suur vanuses 60+, mistõttu soovitab ta kõigil, kel võimalik, end vaktsineerida lasta.

Laiahaardelisel vaktsineerimisel kasutatakse sel nädalavahetusel AstraZeneca koroonavaktsiini. Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laiuse sõnul pole AstraZeneca koroonavaktsiinis midagi halba ning vanemaealistel inimestel on kõrvaltoimeid pigem vähem. Tavalised vaktsineerimisjärgsed kõrvalsümptomid võivad olla süstekoha valu, halb enesetunne ning väike palavik. Laius soovib võtta peale vaktsineerimist paar päeva rahulikult, kuid kõrvaltoimed mööduvad kiirelt.

Üle Eesti saab end registreerida ka digiregistratuuris ning eraldi infotelefonidel.

Tallinnas saab end vaktsineerima registreerida numbritel 600 7775 eesti keeles ning numbril 6007774 vene keeles. Telefoniregistratuur töötab neljapäeval ja reedel kell 8-20, laupäeval ja pühapäeval kell 10-18.

Sõle Spordikeskuses vaktsineerib inimesi Confido Meditsiinikeskus reedel, laupäeval ja pühapäeval kell10-19, vaktsineerimisvõimalus on kokku 3900 inimesel. Tondiraba Jäähallis on vaktsineerimas Medicum laupäeval ja pühapäeval kell 9-18, vaktsineerima oodatakse 3200 inimest. Mõlemale kliinikule on haigekassa vaktsineerimiseks eraldanud AstraZeneca vaktsiini.