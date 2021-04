Reedel sajab vihma ja lörtsi

Reedel on ilm jahe, mitmel pool sajab lörtsi ja vihma.

Neljapäeva hilisõhtul on vähese pilvisusega sajuta ilm, kuid pärast keskööd lisandub pilvi ning Põhja-Eestisse jõuavad sajuhood, mis levivad edasi lõuna suunas. Sajab lörtsi ja lund, saarte rannikul ka vihma. Puhub loode- ja läänetuul 2 kuni 8, enne südaööd rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, saartel ja läänerannikul kuni +2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on vähene ja vahelduv pilvisus, vaid kohati on sajuhooge. Puhub mõõdukas läänetuul ja õhutemperatuur kõigub 0 kraadi ümber, rannikul on kuni +2 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool on lörtsi- ja vihmahooge. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 8, puhanguti 12 meetrit sekundis ning sooja on 3 kuni 7 kraadi.

Nädalavahetusel sajab laupäeval jaheduse tõttu kohati lörtsi ning mitmel pool vihma. Pühapäev on sajuta ning taas läheb päeval soojemaks. Keskmised on öösiti madalad ning nädalavahetusel lausa alla 0, kuid päeval valdavad temperatuurid kasvavad 4 kraadilt 9 kraadini.