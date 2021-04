Galerii: tulevase Patarei muuseumi põhiidee lähtub valgusest ja varjust

Projekteerijad selgusid muuseumi arendaja Eesti Mälu Instituudi korraldatud riigihanke tulemusel.

Eesti Mälu Instituudi juhatuse liikme Martin Andrelleri sõnul on instituut viimased kolm aastat töötanud Patareis ajutise näituseala käigus hoidmise nimel ning teinud samaaegselt ettevalmistusi muuseumi väljaehitamiseks, mis tutvustab Eesti ja rahvusvahelisele publikule okupatsioonide aega Eestis, kommunistlike režiimide toimimist ja kuritegusid üle maailma ning hoone lugu.

"Projekteerimislepingu sõlmimine on märgiline samm. Aastaid arutluse all olnud muuseum hakkab võtma konkreetsemat kuju," ütles Andreller.

Kava kohaselt algavad ehitustööd järgmisel aastal. Muuseum plaanitakse avada 2026. aastaks.

Projektijuhi Ott Sarapuu sõnul on selle muuseumi ekspositsiooni projekteerimine ilmselt järgmise kümnendi suurim muuseumiprojekt Eestis.

"Teema on tundlik ja sügav, mis tähendab, et vajalikud on ülekantud tähendustega kaasaegsed visuaalsed lahendused. Patarei kitsaste akende kaudu vangikongi jõudev vähene päevavalgus muutus meie jaoks mälestusmuuseumi kujundiks. Merekindluses toime pandud kuriteod ja inimeste saatused olid pikalt varjul ning loodav muuseum astub sammu, et need lood ja inimesed valguse kätte tuua. Sestap ongi keskne mõte valguse ja varju kasutamine," selgitas ta.

"Vangistatud inimesele sümboliseerib valgus vabadust ning läbi akna vangikongi langev päiksekiir on lootuse võrdkuju," kirjeldas Sarapuu.

Galeriis toodud graafika annab edasi hanke võitnud kavandi põhiideed ja kajastab väikest osa tulevasest ekspositsioonist.

Muuseum valmib koostöös Euroopa mäluasutustega ja Eesti riigi toel.