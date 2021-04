Galerii: Tallinnas alustas tööd esimene vaktsineerimiskeskus

Laupäeval avab teine sarnane keskus uksed Tondiraba jäähallis.

Vaktsineerima oodatakse käesoleval aastal vähemalt 65-aastaseks saavaid inimesi või riskirühma kuuluvaid elanikke, kes on vähemalt 60-aastased.

Vaktsineerima saavad minna vaid need, kes end eelnevalt registreerivad digiregistratuuris või telefoni teel. Reede lõuna paiku oli mõlemasse vaktsineerimiskeskusesse veel hulgaliselt vabu aegu saada.

Confido ja Medicumi poolt läbiviidavale vaktsineerimisele saab Tallinnas aja broneerida eesti keeles telefonil 600 7775 ja vene keeles telefonil 600 7774.

Mõlemas keskuses valvab turvanõuete täitmist munitsipaalpolitsei. Et inimesed pääseksid mugavalt kohale, pandi ühistransport suurel reedel ning nädalavahetusel käima keskuste piirkonnas argipäevase graafiku järgi.

Tallinnas Sõle spordikeskuses vaktsineerib inimesi Confido meditsiinikeskus reedel, laupäeval ja pühapäeval. Vaktsineerimisvõimalus on seal kokku 3900 inimesel. Tondiraba jäähallis on vaktsineerimas Medicum laupäeval ja pühapäeval ning vaktsineerima oodatakse 3200 inimest. Mõlemale kliinikule on haigekassa vaktsineerimiseks eraldanud AstraZeneca vaktsiini.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on öelnud, et vajadusel saab pealinn lisaks olemasolevale kahele vaktsineerimiskeskusele avada veel neli sarnast keskust.

Kuna sel nädalal saabus Eestisse rekordkogus koroonavaktsiini, toimub aktiivsem vaktsineerimine ka mujal Eestis. Täpsemat infot leiab veebilehelt vaktsineeri.ee.