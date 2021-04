Kohalikud omavalitsused on viimase nelja aastaga küsinud Kredexist elamufondi arendamise investeeringutoetust 21 miljonit eurot.

Plaanitud 25-st majast on valmis saanud üheksa, välja makstud on vaid veerand ettenähtud rahast, sest ehitustööd on jäänud venima. Olev Kenk