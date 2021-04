Talving: PERH-i intensiivravi osakonnad on koroonapatsiente täis

Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst-juhatuse liige Peep Talving ütles, et haiglas on juba teist nädalat rohkem kui 150 koroonapatsienti ning intensiivravi osakonnad on samuti patsiente täis.

"Regionaalhaiglas on juba teist nädalat üle 150 COVID-patsiendi, intensiivravi osakonnad on täis ja meditsiinipersonal on ülekoormatud ja pandeemiast väsinud. Kindlasti on väsinud ka kogu Eesti," ütles Talving pressiteate vahendusel.

"Peame kõik veel ühiselt pingutama, et saada pandeemia kontrolli alla, meie patsiendid saaksid tervetena koju ja saaksime naasta piirangutevabasse tavaellu," lisas ta.

Talvingu sõnul on praegu kriitiline aeg jätkuvalt hoiduda kontaktidest ja järgida teisi nakkusennetuse meetmeid. "Palun hoiame ikka veel valvsust, järgime piiranguid ja osaleme aktiivselt vaktsineerimisel," sõnas Talving.