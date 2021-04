Elektrilevi muudab hajapiirkondades õhuliinid ilmastikukindlamaks

Elektrilevi varahalduse valdkonna juhi Rasmus Armase sõnul olid möödunud talvel ilmaolud väga keerukad, mille tulemusena tekkis Kagu-Eestis palju voolukatkestusi.

"Ilmaolud olid keskmisest keerukamad, ladestunud lumemaht ja jäite maht olidki väga suured ja raskendasid mis tahes liikumist. Sellist olukorda elektrivõrgus väga tihti ei juhtu. Oma liinide ehitamisega me arvestame pikaajaliste normidega, et millisele lume või jäite või tuule koormusele võrk vastu pidama peab," lausus Armas.

Armas kinnitas, et uute investeeringutega muudetakse elektrivõrk töökindlamaks.

"Vahetame maste, vahetame tugesid ja ka juhtme vahetamisega kogu võrk muutub tugevamaks ja on sedavõrra töökindlam. Aasta alguses olnud olukord oli väga suur väljakutse eelkõige rikke likvideerimise partneritele, et üldse rikkekohani jõuda ja siis seda parandama hakata," lausus Armas.

Võrgu uuendamisel peetakse silmas iga piirkonna eripära.

"Iga investeeringu kohta me hindame ikka eraldi. Tehakse konkreetse piirkonna spetsiifikast lähtuv lahendus, vaadatakse piirkonda laiemalt, selle võimalikke arenguid tulevikus ja kaalumiskohti arvestades leitakse parim lahendus konkreetsesse asukohta," rääkis Armas.

Armas ütles, et Eesti hajaasustusega maapiirkonnas jätkatakse õhuliinide uuendamist.

"Kogu Eesti kontekstis me hajaasustuse piirkonnas näeme, et õhuliini lahendus on mõistlikum lahendus, see võimaldab võrku töökindlamaks saada ja teha seda mõistlikuma kuluga kui see nii-öelda kõige maa alla viimine oleks. Hajapiirkondades näeme, et õhuliini lahendus on see, mida me jätkuvalt kavatseme kasutada ja mis toob klientidele tegelikult rohkem kasu," lausus Armas.