Politsei hinnangul esineb piirangureeglite rikkumist vähe

Tallinnas Russalka juures oli laupäeval jooksjaid, rattaga sõitjaid ning jalutajaid veidi vähem kui näiteks eelmisel nädalavahetusel. Reeglitest peeti kinni ning kevadet nauditi üksi või perega.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Raavo Järva ütles, et reeglitest peetakse üldiselt kõikjal päris hästi kinni. Ka inimesed ise teatavad politseile, kui nad on märganud reeglite rikkumist.

"Politsei saab selliseid teateid igapäevaselt, kus inimesed on märganud, et eiratakse reegleid või seda, kas mõni asi on reeglikohane või mitte. Koostöös terviseametiga oleme inimestele vastanud ja reageerinud sellistele teadetele," ütles Järva.

Nakatumise vältimiseks pühade ajal soovitab politsei hinnata olukorda ja vältida looduses neid populaarseid paiku, kus võib korraga koguneda palju rahvast.

"Kui te plaanite minna välja, kuskile matkarajale või jalutama, siis vaadake ja hinnake olukorda seal. Kui seal on ikka palju rahvast, siis ei tasu enda ja teiste tervisega riskida. Võimalusel vältida olukorda, kus võib ise viirust levitada või seda saada," lausus Järva.