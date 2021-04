Belglased pole riigi kolmandat sulgemist hästi vastu võtnud

Belgia sulges eelmisel nädalal riigi kolmandat korda viimase aasta jooksul. Varasemaga võrreldes on sel korral tulnud politseil suuri rahvahulki erivarustusega laiali ajada.

Eelmisel nädalal sulges Belgia riigi viimase aasta jooksul kolmandat korda. Sellest tulenevalt on ka rahva optimism vabama tuleviku ees vaikselt kadumas.

Pärast kuude pikkust vaikset avanemist pidi Belgia valitsus eelmisel nädalal tegema raske otsuse. Kõik piirangud toodi tagasi ja riik keerati jälle lukku. Nakatumisnäitaja kiire kasv ei jätnud lihtsalt teist võimalust. Kuid rahva on juba kolmandast riigi sulgemisest väsimas.

"Ma arvan, et võimud peavad vaktsineerima võimalikult kiirelt, et saaksime välja sellest olukorrast, kuhu oleme kinni jäänud. Me ei saa normaalselt tööd teha, aga kulusid tuleb vasakult ja paremalt," lausus Jean-Marie.

Erinevalt eestlastest ei sõida belglased soojade suveilmadega maale laiali, vaid kogunevad parki kokku.

Eriti kriitiliseks läks olukord 1. aprillil, sest Facebookis naljana korraldatud üritusele kogunes tuhandeid noori. Lõpuks tuli politseil nad hobustel ja veekahuritega laiali ajada.

Karmid piirangud kehtivad Belgias veel vähemalt kolm nädalat.