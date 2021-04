Pärnu lahest sai ööpäeva jagu meritinti püüda

Kevadel, kui jää Pärnu lahest just läinud, toovad kalurid sadamasse esimesed paaditäied tinti. Tegemist on meritindiga, mida saabki üksnes Pärnu lahest, Peipsi tint on meritindi nii-öelda väiksem vend.

Tegelikult on tindisõbrad tuttavatelt kaluritelt meritinti juba mõnda aega saanud, aga see oli jää alt püütud. Parima tindi saab pärast jääminekut ja ega kunagi päris täpselt teagi, millal jää just läheb ja on aeg mõrrad sisse panna.

Aga reedel jää just läks ja parim tint on kohal, ütles kalur Raio Piiroja, ning oli päris kindel, et rüsijää on kohe lahes tagasi ja tinti siis mõnda aega ei saa.

"Erinevalt eelnevatest aastatest oli jää kuni eilse päevani Pärnu lahes. Ja ega jää ei ole kuskile läinud, tegelikult see paistab. Ma kardan, et tindipüük algas väga lühikeseks ajaks, aga õnneks hästi. Jää alt on kuu aega püütud juba, aga jääpüük ja vaba püük, seda ei anna omavahel võrrelda," lausus Piiroja.

Piiroja ütles, et tindil on iseloomulik kurgilõhn, see hakkab juba kaugelt ninna, ja on kaks võimalust: lõhn kas meeldib või hakkab vastu. Aga talle endale ja paljudele tindisõpradele meeldib tindilõhn väga ja pärast puhastamist on see ka juba peaaegu kadunud.

Meritindist saab maitsva roa, mida ka parimatele külalistele pakkuda sobib.

"Pange puhastatud tint kilekotti, raputage peale rukkijahu, nii palju, et saab läbi raputades kalad kõik kaetud, et ei jää vesist kohta. Pange juurde soola ja pipart ja siis laduge küpsetuspaberile ahjuplaadile. Natuke piserdage peale õli, siis ahju ja suurepärane. Lihtsa vaevaga. Ei pea panni peal vaeva nägema ja mitut pannitäit tegema," rääkis tindisõber Heli Tooman.

Rukkijahu asemel võib kasutada riivsaia ja süües lisada pisut sidrunimahla.

Mis aga jää tagasitulekusse puutub, siis täpselt nii see laupäeval juba läkski. Mõrrad tuleb välja võtta, ja kuna on oodata tormist ilma, jääbki tindipüük mõneks ajaks katki.