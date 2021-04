Pühapäeval võib tulla sooja kuni kümme kraadi

Õhk on pühapäeval mõõdukalt soe ja põhjapoolse madalrõhuala survel muutub edelatuul saartelt alates tugevaks.

Öö vastu pühapäeva tuleb muutliku pilvisusega, selget taevast on päris palju, aga kohati võib ka vähest lund ja lörtsi sadada. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 9 meetrit sekundis. Temperatuur mandril on kuni -4, saartel natuke üle null kraadi.

Hommikul on olukord sarnane, pilvisus muutlik ja kohati sajab veidi lörtsi ja lund, rannikul paiguti ka vihma. Läänekaare tuul puhub 3 kuni 9, mere ligidal iiliti 11 meetrit sekundis. Temperatuur idas on kuni -2, läänes kuni +3 kraadi.

Päeva peale küll pilved jäävad, aga hoovihma võimalus väheneb ja jääb kaguosasse. Edelatuul tugevneb järk-järgult 5 kuni 10, rannikul puhanguti 15, õhtupoolikul edela- ja lõunatuul puhanguti 15, saartel ja rannikul iiliti kuni 21 meetrit sekundis. Sooja võib olla kuni 10 kraadi.

Esmaspäev näitab meile kohati tugevat vihma- ja lörtsisadu ja päikesele palju ruumi ei jää.

Teisipäeval sadude tõenäosus küll väheneb, aga mitmel pool on veel lumehoogusidki.

Nädala keskpaigas on pilvisus ikka vahelduv, päikest näeb pilvede vahelt, aga mitmel pool rikub vihma- ja lörtsisadu vaatepilti. Päevasooja keskmine on tagasihoidliku nelja-viie kraadi juures, öösel on veel omajagu miinuseid.