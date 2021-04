Jordaania endine kroonprints on enda sõnul mõistetud koduaresti

Jordaania endine kroonprints, kuningas Abdullah Teise vend Hamzah ibn al-Hussein teatas, et on mõistetud koduaresti. Jordaania armee kinnitusel ei vasta printsi väited tõele.

Hussein on varem kritiseerinud riigijuhte korruptsiooni ja ahistamise eest. Relvajõud on teinud avaliku pöördumise, milles soovitavad printsil lõpetada valetamine, sest see nõrgestab riigi stabiilsust ja julgeolekut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jordaanias on viimasel ajal vahi alla võetud mitu kõrget poliitikategelast ja ülikut, keda kahtlustatakse paleepöörde ettevalmistamises.

Endine kroonprints eitab igasugust seost vandenõulastega.