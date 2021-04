Lätlased laulu- ja tantsupidu edasi lükata ei plaani

Läti laulupidude toimumispaigas Metsapargis on lõppjärku jõudnud lava põhjalik ümberehitus. Publikuala on valmis ja valminud on ka uus estraad. Sisetööd on veel pooleli, nende lõpetamisega läheb aega.

Uus, 77 000 pealtvaatajat mahutav publikuala on olnud Läti juubelilaulupeol juba avatud. Nüüd on aga valmis ka päris uus laulukaar, kuhu mahuks korraga esinema ligi 13 000 lauljat.

Siiski on selge, et tänavune pidu tuleb Lätis teistmoodi – tuhandeid lapsi korraga kokku ei tule ja kindlasti ei veedeta ka ühtki ööd Riias. Küll aga pikeneb peokava ajaliselt, kestes juulist oktoobrini välja. Peaaegu kogu tegevus, kui moodne tants ja kandleansamblid välja arvata, toimub õues, iga päev üks üritus.

"Lauljad vahetuvad iga päev, osalevad teised koorid. Et iga Läti koorilaulja saaks ühel päeval olla Metsapargil suurel estraadil ja koos teistega esitada peorepertuaari. Oleme repertuaari vähendanud ja lühendanud kontserdi kestvust," rääkis Läti XII koolinoorte laulu- ja tantsupeo tegevjuht Agra Berzina.

Tantsud toimuksid mitte tavapäraselt Daugava staadionil, vaid samuti Metsapargis ja rühmade kaupa hajutatult. Nii saab iga kollektiiv erineval ajal peost osa ja tekib vähem nakatumisriski.

Kui aga olukord pöörab päris hulluks, esinetakse oma kodukohas – kooli juures, mõnes pargis või staadionil. Ja pidu saab kokku virtuaalselt – Läti televisiooni ülekannete ja salvestuste kaudu.

"Oleme jätnud kavva samad laulud, jätnud paika klassi- ja vanuserühmad," rääkis Berzina.

Repertuaar jõuti eelmisel suvel toimuma pidanud peo jaoks selgeks õppida ja nüüd oleks seda vaja korrata. Aga muidugi on ka Lätis skeptikuid, et mis pidu see hajutatud pidu ikka on, jätame siis üldse ära.

Lätlased on välja töötanud mitu erinevat varianti. Eelmisel aastal juba pidu lükati edasi. Kui nii oleks ka sel aastal, tekiks küsimus, mis laulu- ja tantsupeo traditsioonist üldse saab. Lapsed kasvavad enne suureks, kui nad saavad peol osaleda.

"Õpilased on aga kinnitanud - ükskõik mil moel, kuid me väga tahame peole sõita, tahame kokku saada ja soovime väga laulda," sõnas Berzina.

Kainikud seekord peol ei osale, nende jaoks toimub tuleval aastal eraldi festival.