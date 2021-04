Ülestõusmispühade jumalateenistusi sai tänavu jälgida internetis

Tallinna Peeter-Pauli katedraali paasaküünal süüdati seekord Dominiiklaste kloostris ning katedraali uksed jäid ka tänavu koroonaohu tõttu suletuks.

Ülestõusmispühad on suur rõõmuaeg, sest need tähistavad Kristuse surnust ülestõusmist. Pühade ajal tahavad inimesed koos olla, kuid see koos olemine on nüüd teistsugune, ütleb piiskop Philippe Jourdan.

"Muidugi mul on kurb, kui ma näen, et kirik on tühi sellisel suurel päeval aga teisest küljest ma tunnen küll, et me oleme kõik need, kes zoomi kaudu või mõnel muul viisil vaatavad, me oleme üks hing ja üks süda nagu Jeruusalemma esimene kristlik kogudus," rääkis Jourdan.

"Kui see pandeemia toob meile midagi head siis see, et me tunneksime rohkem solidaarsust, mis on meie vahel," sõnas ta.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ütles pühadejutluses Saku Toomase kirikus, et igavene reaalsus ei ole viirused ega surm vaid ülestõusmine ja elu.

"Kui miski on jäänud tühjaks siis see ei tähenda, et see asi on lõplikult läbi, vaid elu on kusagil mujal. Kui haud jäi tühjaks, siis järelikult elu kestab edasi. Kui kirikud on praegu tühjad siis ei tähenda see seda, et jumalateenistusi ei toimu ja kui muud kohad on kinni, kus käia ei saa, ei tähenda, et elu seisaks. Tühi haud ja tühi rist tähistavad ülestõusmist ja rõõmu," sõnas Viilma.

Jumalateenistusi peeti viiruse ohu tõttu interneti vahendusel ka eelmiste Ülestõusmispühade ajal. Peapiiksop Viilma ütles, et luterikiriku jaoks on see olnud kohanemise aasta, mis on nõudnud kõigilt pingutamist selleks, et toime tulla.