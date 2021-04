"AK. Nädal" käis külas iluuisutaja Aleksandr Selevkol

19-aastane Aleksander alustas oma teekonda võidule alustas juba kolmeaastaselt.

"Ta oli väga aktiivne ja kui me temaga enam hakkama ei saanud, tuli ta kusagile saata. Sel ajal võeti ta vastu iluuisutamisesse," rääkis Aleksandri isa Anatoli.

"Iluuistamises peavad lapsed olema mitte ainult füüsiliselt andekad, vaid ka töötama peaga. See on selline keeruline spordiala, kus on vaja koordinatsiooni, ilma ajuta ei saa," märkis Aleksandri treener Irina Kononova.

Tol ajal ei osanud keegi arvata, et Aleksandri ja tema noorema venna Mihhaili jaoks saab uisutamine elu mõtteks.

"Kui nad olid väikesed, siis nad oli pidevalt haiged ja meile öeldi, et see sport karastab hästi. Ja viisime ta proovima. Ning järgmisel aastal viisime teise lapse. Igal aastal mõtlesime, et natuke veel ja lõpetame sellega," rääkis poiste ema Galina.

Lõppu aga ei paista siiamaani – Stockholmi Maailmameistrivõistlusel sai Aleksandr pääsme Olümpiamängudele. "Ta rääkis juba lasteaias "Ma tahan Olümpiale". Ja kui ta praegu sai selle pääsme Eesti jaoks, oli suur rõõm, et ta proovis ja viis ellu oma unistuse," ütles Galina.

"Ma uisutan senikaua kuni ma tunnen, et ma suudan. Peale selle olümpiatsükli plaanin minna veel vähemalt ühele olümpiale ja siis vaatame edasi," sõnas Aleksandr.

Üks konkurent on Aleksandril aga kogu aeg läheduses – see on tema aasta noorem vend Mihhail. "Lapsepõlves oli meil pidev võitlus kogu aeg ja võitlesime kõige pärast. Arusaadavalt, vaatan teda vahepeal ja tahan osata uisutada nagu tema, hüpata samu hüppeid. Teatav kadedus ikka on," märkis Mihhail.

Aleksandri sõnul on Mihhail sageli parem tehnikas, kuid tema teeb tagasi komponentide ja koreograafiaga.

Paljudele tundub paarissõit kaunim kui üksiksõit, aga Aleksandr on kogu oma iluuisutamiskarjääri jooksul sõitnud üksi. "Lapsepõlves oli meil nii, et need, kes hüppasid halvasti, saadeti kohe paaristantsu, aga mulle ei meeldinud see lapsest saadik. Ja nii ma püüdsin rohkem hüpata ja jäingi üksi," selgitas Aleksandr valikut.

Treener Irina Kononova sõnul on Aleksandr hea sportlane, kuna ta on andekas, aga ka inimesena osavõtlik.