Uuel nädalal suuremat sooja oodata ei ole

Esmaspäeval koondub aktiivne madalrõhuala Skandinaavia kohale ning selle mõjul on meil sajune ja tormine. Selle lääneserva mööda levib arktiline õhk Norra merelt üle Skandinaavia lõuna suunas ja väikest langust temperatuuris on oodata ka Eestis.

Päeva peale levib sajuvöönd saartelt üle mandri ida suunas. Õhutemperatuur püsib päevasel ajal plusspoolel, õhtul lääne poolt alates langeb.

Ööl vastu esmaspäeva pilvisus järk-järgult tiheneb ja alates Lääne-Eestist hakkab vihma sadama. Puhub edela- ja lõunatuul 8-17, saartel ja rannikul puhanguti kuni 23 meetrit sekundis. Temperatuur on 0 kuni +3 kraadi vahemikus.

Esmaspäeva hommik on pilvine. Vihmasadu laieneb Lääne-Eestist ida suunas ning kohati tuleb sekka lörtsi. Tuul on ikka tormine, puhudes edelast ja lõunast 8-16, saartel ja rannikul iiliti 22 meetrit sekundis. Termomeetril on 0 kuni +4 kraadi.

Esmaspäev tuleb väga pilvine. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, sadu on kohati tugev ning õhtupoolikul tuleb paiguti ka lund. Tuul püsib edelas ja lõunas puhanguline, nõrgenedes pärastlõunal aegamisi ja pöördub siis saartel läände. Sooja on3 kuni 8 kraadi.

Ka ülejäänud nädal tuleb vihmane ja kõle. Teisipäevast neljapäevani on pilvisus muutlik, mõnes paigas võib paista päikest. Üldiselt aga sajab mitmel pool vihma ning madalast temperatuurist tingituna ka lörtsi. Öine keskmine temperatuur on endiselt miinuspoolel, päeval lubatakse sooja tagasihoidliku 5 kraadi ümbrusse.