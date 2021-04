Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab jäätmemajanduse probleeme

Istungile on kutsutud on keskkonnaminister Tõnis Mölder, maaeluminister Urmas Kruuse, keskkonnaagentuuri, keskkonnaameti, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse ja riigikontrolli esindajad.

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on riigikontroll suutnud analüütiliselt tõestada, et me elame jäätmemajanduses Eestis kahe korrusega ühiskonnas: üks on olukord paberil, teine aga tegelik elu. "Seda silmakirjalikkust ilmestab hästi ajakirjanduse eksperiment, mis näitas, et inimesed sorteerivad prügi, aga pärast kallatakse kõik ikka ühte kokku," ütles Reinsalu.

Riigikontroll märgib aruandes "Jäätmete taaskasutustoimingud prügilates ja järelevalve ladestamise üle", et endiselt jõuab olmejäätmetest suur osa sortimata kujul prügilatesse. Osa prügilasse jõudvatest olmejäätmetest ladestatakse sortimata kujul, kuigi juba enam kui kümme aastat ei tohiks selliseid jäätmeid prügilates ladestada. Ringlusest välja jäävad biojäätmed satuvad segaolmejäätmete hulka ja kas põletatakse või viiakse prügilasse.

Riigikontroll leidis oma ülevaates "Olmejäätmete hulgas olevate biojäätmete ringlussevõtt" , et kui Eesti soovib täita Euroopa Liidu ees võetud kohustusi, peab ta oluliselt parandama biojäätmete ringlussevõtu võimalusi ja toetama nõudlust biojäätmeist tehtud toodete järele.

Selleks, et ringlussevõtu eesmärkideni jõuda, peavad omavalitsused hakkama biojäätmeid senisest märksa rohkem eraldi koguma, sest see lihtsustab jäätmete taaskasutust.