Head ajad Tallinna börsil: palju uusi väikeinvestoreid ja ettevõtteid

2020. aastal kasvas Tallinna börsil tehingute arv rohkem kui viis korda. Kasvanud on ka väärtpaberikontode arv, kus peal on vähemalt üks Tallinna börsil kaubeldav väärtpaber. Kui 2019. aastal oli selliseid kontosid 37 000, siis eelmise aasta lõpu seisuga juba ligi 45 000, märkis Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

Tema sõnul on inimeste finantskirjaoskus arenenud ja väikeinvestoreid on juurde tulnud.

"Ma julgen öelda, et peamine põhjus on selles, et kaks panka - Swedbank ja LHV - loobusid tehingutasudest. Me ise nägime, et see mõjutas hüppeliset just väikeste tehingute arvu. Finantskirjaoskuse ja investeerimiskultuuri areng on väga oluline: et saakski proovida kasvõi ühe aktsia kaupa, mismoodi see käib," rääkis Ots.

Otsa sõnul on Tallinna börsil praegu rohkem jaeinvestoreid kui kunagi varem ajaloos. Nõudlusele on vastu panna ka korralik pakkumine: ka ettevõtteid on börsil rohkem kui kunagi varem ja huvi kasvab.

"Eelmisel aastal tuli börsile üks tegelikult väike ettevõte Saunum Group. Nende eeskuju järgib nii palju ettevõtteid, et meil on viimase paari-kolme nädalaga olnud krohkem kohtumisi börsiplaane pidavate ettevõtetega, kui terve eelmise aastaga kokku. Saunum näitas, et väike ettevõte, mis teeb oma tööd hästi, on läbipaistev, oskab oma tegevust lihtsalt ja arusaadavalt, võib saavutada suurt edu," rääkis Ots.

Ta usub, et kõik investorid, kes Saunum Groupi aktsiaid ostsid, on praegu väga rahul. "Kui ma viimati vaatasin, siis Saunumi aktsia hind on kolm korda kasvanud sellest ajast kui nad börsile tulid!"

Saunumi asutaja Andrus Vare sõnul on teised ettevõtjad tema börsikogemuse vastu väga suurt huvi tundnud. Börsile minekust oli ettevõttele kasu. Eelkõige on see kaasa toonud tuntust ja tõsiseltvõetavust.

"Me saime juurde üle 1600 uue omaniku, kes teatud moel tegutsevad ju ka meie müügiinimestena, nii et tuntust on börsileminek kaasa toonud palju. Lisaks on see kaasa toonud ka kvaliteedimärgi. Eriti oleme tundnud seda välisturgudele minnes: kui me ütleme, et oleme Nasdaqil noteeritud, siis ikka võetakse tõsiselt. Enam ei ole selliseid küsimusi, mis firma te olete ja mis riik see Eesti on. Ja loomulikult tõi börsileminek kaasa raha, mida oli vaja arenguks," loetles Andrus Vare.

Ta julgustab ettevõtjaid börsileminekut kaaluma, aga vaeva tuleb näha.

"Valmis tuleb teha projekt ja see ei ole üldsegi lihtne, seal on oma standardid," kirjeldas ettevõtja ja soovitab kaasata konsultandi. Vare toonitas, et ka raamatupidamine peab korras olema: "Börsi üks mõte ju ongi see, et firma oleks läbipaistev ja arusaadav."

Börsile minekut ette valmistades tuleb arvestada ka rahalise väljaminekuga: "Odav ta ei ole! Meie arvutasime kokku, et vähemalt 40 000 euroga peaks arvestama ja kui kaasata palju väljastpoolt, siis läheb isegi rohkem."

Andrus Vare tunnistas, et alustava väikeettevõtjana tundus Nasdaq talle hoomamatu ja suur.

"Üllatusena tuli, et börsile minek oli lihtsam kui me ette kujutasime!"