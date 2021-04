Treenerite liit tahab lasteaialastele trenni andmiseks eriluba

Treenerite liidu juhatuse liige Madis Iganõmm seletas, et ümarlaual otsustati teha ettepanek, mille järgi peaks lasteaia huviringi treeneril olema läbitud aastane eelkoolipedagoogika kursus.

"Kui tuua üks näide siin Aasia riikidelt, siis seal näiteks väikeste laste juurde alla musta vöö kandja ei lubata. See on kõige olulisem lõik, esimene kokkupuude spordiga. Seal peab olema väga hea ettevalmistusega inimene. Meil praegu tihtilugu on nii, et sellele kõige tähtsamale tööle lähevad kõike väiksema või sisuliselt ilma ettevalmistuseta inimesed," selgitas Iganõmm muudatuse vajadust.

Eelkoolipedagoogikat õpetab Tartu Ülikoolis haridusteadlane Anne Raam. Tema ütleb, et treener võib sihtida sportlikku tulemust, aga noorte laste puhul on pigem tähtis lihtsalt liikumisest rõõmu tundimine. Ka tuleb lastega suhelda osata, näiteks alati pöörduda kindla lapse poole.

"Õpetaja kükitab lapse tasemele, et temaga rääkida või suhelda, et see suhe ei tuleks ülevalt alla korraldusenda. Seda tuleb endale teadvustada ja õppida, see on kõige esimene ja elementaarne asi," ütles Raam.

Kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Pürn on nõus, et küsimust peab arutama.

"Tihtipeale need treeningud on just need õppekavavälised tegevused, kus mingi klubi tuleb ja ütleb: ma teen teile päeva huvitavamaks, ma teen teil siin natuke treeninguid ka. Ma tean seda väga hästi, sest ma olen ise just sellises vanuses laste vanem," rääkis Pürn.

"Siis pakutakse lastevanematele see välja, et meil tuleb siin tore treener näiteks pallimänge tegema, kas te tahate osaleda, nii ja nii palju maksab kuus. Tahan küll, siis ma lähen kontrollin spordiregistrist, kas sellel inimesel on kutse. Ei ole, siis ma mõtlen ringi. Nii ma täpselt tegingi. Ma arvan, et nii teadlikke inimesi kui mina on vähe ja see, et lasteaed sellisele inimesele võimalusi andis seal treenida, see ei olnud päris õige."

Liit pakkus ka, et spordiregistrisse peaks lisama info treeneri haridus kohta. Haridusministeeriumi alus- ja põhihariduse osakonna juhataja Liina Põld ütles, et õppekavast lapsele piisab. Pigem peaks eelkooliealiste huviringidesse kriitilise pilguga suhtuma.

"Vastutaja on siis kohalik omavalitsus või eralasteaiapidaja ja loomulikult direktor. Kui direktor sõlmib sellise lepingu, et nende lasteaias sporditegevusi või ka muid tegevusi läbi viiakse, siis see ongi see koht, kus direktor peab veenduma selles, et inimene, kes seda teeb, on pädev, vastab kvalifikatsioonile," sõnas Põld.