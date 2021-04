Ööpäevaga lisandus 383 nakatunut, suri üheksa inimest

Suri üheksa inimest. Kokku on pandeemia algusest Eestis surnud 950 inimest.

Haiglaravi vajab 11 inimest rohkem kui päev varem ehk haiglates on kokku 727 koroonapatsienti. Võrreldes pühapäeva hommikuga on intensiivravil kaks inimest vähem (kokku 71 patsienti), 52 inimest on juhitaval hingamisel. Päev varem oli juhitaval hingamisel 49 inimest. Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 59.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 246 inimesel. 182 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Tartumaale lisandus 28, Pärnumaale 27, Ida-Virumaale 22, Lääne-Virumaale 12 ja Läänemaale 11 uut positiivset testi. Raplamaale lisandus kaheksa, Saare- ja Jõgevamaale neli, Viljandimaale kolm, Järva-, Põlva-, Valga- ja Võrumaale kaks uut nakkusjuhtu. Hiiumaale uusi nakkusjuhte ei lisandunud. Üheksa positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1053,5 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust on 17,8 protsenti.

Ööpäeva jooksul tehti 4230 vaktsineerimist, millest 4093 olid esmased kaitsesüstid.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 227 246 inimesele, kaks doosi on saanud 68 785 inimest.