Tallinn muutis esimesse klassi astumise korda

Tallinna linn täpsustas esimestesse klassidesse astumise korda nii, et koolikoha määramisel on esmane prioriteet kooli lähedus elukohale, mitte enam vanemate vendade-õdede õppimine samas koolis.

Selle täpsustusega tahetakse vältida olukordi, kus laps määratakse kodust kaugel asuvasse populaarsesse kooli selle põhjal, et tema vanem vend või õde õpib selle kooli ülelinnalises klassis, kuhu tema pääses katsetega.

Käesoleva aastani pidas Tallinna haridusamet lapsele kooli määramisel kõige olulisemaks, et ühe pere lapsed õpiksid samas koolis. See tähendas aga ka seda, et kui pere vanem laps oli pääsenud mõne populaarse kooli ülelinnalisse klassi katsete alusel, võidi noorem laps määrata samasse kooli katseteta, et vennad-õed käiksid ühes koolis. Üks selline juhtum jõudis kohtusse, kuna sellise määramise tõttu jäi koolikohast ilma kooli läheduses elanud laps.

"Sel aastal vaatasime selle määramisprotsessi ringi ja leidsime, et tõesti, tuleb vaadata eelkõige elukoha lähedust, siis neid õdesid-vendasid, kes elavad kooli lähedal. Et vältida seda asjaolu, et need õed ja vennad, kes on saanud nn ülelinnalisse klassi, et siis kõik teised õed-vennad saaksid samadel alustel sinna kooli," rääkis Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula.

Ehk, vendade-õdede samas koolis õppimine on endiselt prioriteet, aga seda juhul, kui jutt käib elukohajärgsest koolist. Elukoha saab haridusamet kätte rahvastikuregistrist ja keegi ei garanteeri, et pere päriselt sellel aadressil elab.

"Haridusametil on elukohajärgse kooli määramisel alus rahvastikuregistri aadress. See, kas üks või teine inimene reaalselt elab sel aadressil või ei ela, ei kuulu haridusameti kohustustesse ja seda peab kontrollima rahvastikuregister selle vormistamise käigus," selgitas Pajula.

Samale seisukohale on jõudnud ka õiguskantsler.