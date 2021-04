Helenius: Eesti 200 võiks olla katalüsaator majanduslikeks reformideks

"See kogemus ja need oskused, mis mul on, sobivad selleks, et minust saaks erakonna majanduspoliitiline eestkõneleja," ütles Helenius ERR-ile.

Helenius rääkis, et Eesti poliitikas oleks vaja erakonna näol katalüsaatorit, kes sunniks oma ideedeta võimuerakondi reformide teele.

"See erakond on Eesti 200. Ma usun, et Eesti 200 on väga head ideed ja ma tahan aktiivselt osaleda majanduspoliitiliste reformide väljatöötamises. Ja kui järgmistel valimistel läheb hästi, siis me saame ka need reformid ellu viia," ütles Helenius.

Heleniuse sõnul on loomulikult vaja leida teised erakonnad, kes on valmis Eesti 200 ideid toetama.

Ta rääkis, et näiteks kohalikel valimistel kandideerimisest ei ole ta Eesti 200-s rääkinud. "Pigem ma usun, et see ei ole see koht, kus mul on erakonnale kõige rohkem pakkuda," lausus ta.

Helenius ei välistanud küll kohalikel valimistel kandideerimist, aga ta rõhutas, et seda tuleb veel arutada. "Kindlasti ma tahan erakonda toetada. Küsimus on selles, et kuidas mina isikuna saan Eesti 200 tugevdada, mida ma saan teha, et ka KOV-valimised läheksid erakonna jaoks võimalikult hästi. Aga see ei tähenda seda, et mina ise kandideeriksin," lisas ta.