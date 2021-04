Jordaania süüdistab endist kroonprintsi riigi destabiliseerimises

Jordaania välisminister Ayman Safadi ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et ära on hoitud väidetav vandenõu riigi vastu, mida juhtis kuningas Abdullahi poolvend Hamzah. Hamzah oli kuni 2004. aastani Jordaania troonipärija.

Safadi sõnul olid prints Hamzah ja tema lähikondsed suhelnud erakondadega, kes nimetavad ennast "väliseks opositsiooniks".

Jordaania riikliku uudisteagentuuri Petra teatel võtsid Hamzah ja tema lähikond ühendust "välismaiste üksustega".

"Välisagentuuriga seotud mees oli võtnud ühendust prints Hamzahi naisega, et pakkuda lennukit nende kuningriigist välja transportimiseks," teatas Petra.

Safadi sõnul olid Hamzahi ja tema lähikondsete tegevus jõudnud sinna, et mõjutas otseselt Jordaania julgeolekut ja stabiilsust.

Prints Hamzah avaldas laupäeval video, kus väitis, et ta on määratud koduaresti.

Jordaania armeejuht kindral Yousef Huneiti samas eitas endise kroonprintsi kinnipidamist. Kindral väitis, et Hamzahi ainult hoiatati, et ta lõpetaks riigi destabiliseerimise.

Siiski ütles Huneiti, et kuningas Abdullahi kabinetiülem Bassem Awadallah ning kuningliku perekonna lähikondlane Sharif Hassan bin Zaid arreteeriti.

Mitmed analüütikud leiavad, et hiljutised kuningliku perekonna lahkhelid on kuningas Abdullahi reaktsioon kasvavatele kaebustele korruptsiooni ja halva juhtimise kohta. Jordaanias kasvab sotsiaalne ja majanduslik kriis, riigis puuduvad samuti olulised maavarad. Riigi majandus on tugevas sõltuvuses rikaste Araabia- ja lääneriikide finantsilisest toetusest.

Laupäeval avalikustatud videos süüdistas endine kroonprints valitsevat süsteemi korruptsioonis ja nepotismis.

Chathami koja Lähis-Ida regiooni direktori Lina Khatibi sõnul on tegemist võimuvõitlusega kuninglikus perekonnas.

"Lääne poliitikaringkonnad olid juba ennem mures Jordaania stabiilsuse pärast ja laupäevased sündmused ainult kinnitasid, et kuninglikus perekonnas on pinged kestnud juba mõnda aega. Läänes peetakse kuningas Abdullahit usaldusväärseks liitlaseks ja nende huvides pole näha Jordaanias ebastabiilsust," ütles Khatib.

Jordaania kuningas Abdullah on võimul alates 1999. aastast.