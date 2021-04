Vaktsineerimise eapiiri võidakse langetama hakata maakondade kaupa

Vaktsineerimisea alandamine võib haigekassa juhi Rain Laane sõnul tulla kõne alla piirkondades, kus lõviosa eakatest on juba kaitsepoogitud. Piirkondlikult on käärid väga suured: kui Saare- ja Hiiumaal on eakatest lõviosa juba oma süsti saanud, siis Ida-Virumaal on vaktsineeritud vaid viiendik.

Möödunud nädalavahetusel toimunud vaktsineerimistalgud tõid ilmekalt välja, et pealinna ja Ida-Virumaa eakad umbusaldavad AstraZeneca vaktsiini. 50+ inimesi aga vaktsineerida ei lubatud, sest riigi eesmärgiks on ära süstida kõige eakamad. Vaktsineerimisea alandamine on pandud sõltuma eakate kaitsepookimisest.

Haigekassa juht Rain Laane ütles, et eapiiri võidakse hakata muutma maakondade kaupa.

"Me vaatame Eestit maakondade kaupa, vaatame hõlmatust maakondade kaupa. On võimalik, et mõnes maakonnas, näiteks Saaremaal, Hiiumaal, Läänemaal, kus on vaktsineeritud 70 protsenti vanemaealistest, on võimalik tulla vanusepiiriga allapoole," lausus Laane.

Laane sõnul jõutakse loodetavasti paari nädalaga olukorda, kus vaktsineerimise vanusepiir hakkab langema kõikjal Eestis.

Ida-Virumaa keskhaigla sai nädalavahetuseks üle 500 doosi ja neist kasutati ära vaid 32. Haigla pressiesindaja Mihhail Tammearu sõnul inimesed umbusaldavad AstraZeneca vaktsiini.

Üle-eelmisel nädalal oli idavirulastel võimalik vaktsineerida end Modernaga ja haigekassa juhi kinnitusel oli see kampaania edukas. Ta ei välistanud, et sellist piirkondlikku kampaaniat korratakse.

Terviseminister Tanel Kiige sõnul võib vanusepiiri alandamine tulla kõne alla, kui üle Eesti on pooled 70+ inimestest vaktsineeritud ja alles seejärel saab järk-järgult hakata nooremaid vaktsineerida.

"Aga ka see pool on tegelikult vähe, siht on loomulikult, et 70ndates, 80ndates eluaastates oleks hõlmatus 70, 80 protsendi juures. Aga me saame aru, et meil ei ole mõistlik nii kaua oodata, enne kui me järgmise vanuserühma ette võtame," lausus Kiik.

Eakate vaktsineerimise soodustamiseks kaalutakse ka tavatuid meetodeid, ühe variandina on kaalumisel 1+1 lahendus, kus kaitsesüsti saab ka see keskealine, kes viib eakad vanemad kaitsesüsti saama.

Aprillis on vaktsiinitootjad lubanud Eestile 220 000 doosi, millest kaks kolmandikku on mõeldud esimesteks süstideks.