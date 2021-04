Sinilille heategevusoksjonile annetas esemeid 23 inimest

Oksjonikraam on mitmekesine - selle hulgas on palju avalikkusele tuntud inimeste isiklikke asju, mille omanikud tulid vastu naiskodukaitse üleskutsega midagi oksjonile loovutada.

Anu Välba annetas oksjonile saate "Hommik Anuga" kruusi ja ühe kaelakee, mis tal on saates kaelas olnud.

Ilmar Raag annetas pussnoa, mis on spetsiaalselt talle valmistatud. Selle peal on ka kaitseliidu Toompea malevkonna logo. Raag on sellega kolm-neli aastat metsas käinud ja nüüd otsib puss uut kodu.

"Annetajaid on kokku 23 inimest. Mõned inimesed andsid mitu enda asja - näiteks Hendrik Sal-Saller andis kaks raamatut," tutvustas naiskodukaitse arendusspetsialist Elisa Jakson.

Eestis on misioonidel käinud üle 3000 sõduri. Üks neist, rindekunstnik Karl Erik Talvet on visandanud igapäevaelu maailma liivastes piirkondades, kus tema ja ta kamraadid on viibinud. Näiteks skitsid, mis on valminud Malis missioonil olles. Need on pildid Eesti sõdurite igapäevaelust.

Pakkumised algavad kahest eurost. Praeguseks on kõigile esemetele pakkumisi tehtud, mistõttu ükski annetaja oma asju tagasi enam ei saa.