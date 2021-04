Jordaania vastaline prints vandus kuningale truudust

Jordaania vastaline prints Hamzah bin Al-Hussein ja kuningas Abdullah II on oma tüli lahendanud, teatasid esmaspäeval võimuesindajad ja meediakanalid.

Kuningapalee teadaande kohaselt vandus Hamzah oma poolvennast kuningale truudust.

"Ma jään ustavaks oma esivanemate pärandile ja kõnnin nende teed mööda. Olen lojaalne Tema Majesteedile," ütles prints kuningale saadetud kirjas.

Võimud süüdistasid printsi vahepeal juba seotuses vandenõuga "kuningriigi julgeoleku destabiliseerimiseks" ja panid mehe koduaresti. Seoses vandenõuga on kinni peetud vähemalt 16 inimest. Meedia teatel on vahi alla võetud hulk endisi ja praegusi ametikandjaid ja jõuametnikke.

Jordaanial on jõuline luureteenistus, mille õigusi laiendati pandeemia ajal veelgi.

Hamzah sai varem korralduse püsida oma Ammani palees, kuid teatas siis, et ei kavatse käsule alluda.

"Ma ei soovi olukorda eskaleerida, kuid muidugi ei kuuletu ma, kui mulle öeldakse, et ma ei tohi välja minna, kirjutada sotsiaalmeedias ega inimestega suhelda," ütles prints pühapäeva õhtul suhtlusvõrgustikus Twitter avaldatud audiopöördumises.

Endine kroonprints Hamzah, kellelt Abdullah selle tiitli 2004. aastal ära võttis, süüdistab monarhiat korruptsioonis, onupojapoliitikas ja autoritaarses valitsemisviisis. Laupäeval brittide rahvusringhäälingule BBC saadetud videos eitas prints siiski kindlalt vandenõus osalemist.

Jordaania Pärsia lahe äärsed liitlased Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia, Katar, Kuveit, Bahrein ja Omaan väljendasid pühapäeval kuningale toetust.

Hamzah on endise kuninga Husseini ja tema ameeriklannast abikaasa Noori vanim poeg. Printsi suhted kuningakojaga on ametlikult head ja samuti on ta lähedane hõimuliidritele.

Abdullah määras oma poolvenna Hamzah kroonprintsiks vastavalt kuningas Husseini soovidele, kuid 2004. aastal võttis ta selle tiitli tagasi ja andis selle oma vanimale pojale Husseinile.