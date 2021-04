Esimese süsti saanutest on koroonasse haigestunud üle 700 inimese

Terviseameti hinnangul on praeguseks kogutud statistika alusel kõik Eestis kasutusel olevad vaktsiinid efektiivsed. Enamjaolt on pärast vaktsineerimist koroonasse jäädud põhjusel, et kaitsepookimisest on möödunud liiga lühike aeg ja pole tekkinud antikehi.

Terviseametile on tänaseks teada 723 juhtumit, kus esimese vaktsiinidoosi saanud inimene on siiski jäänud koroonasse. Arvestades, et vaid ühe doosiga on praeguseks vaktsineeritud ligi 160 000 inimest, peab terviseamet vaktsiinide efektiivsust väga heaks.

Vaktsiinid ei tagagi samas kohest kaitset kuna immuunsüsteem vajab aega 7 kuni 15 päeva kaitse kujundamiseks.

"Kuna see viirus on niivõrd levinud praegu, siis kindlasti on neid inimesi, kes haigestuvad pärast esimest doosi, sest ei saagi eeldada, et pärast esimest doosi oleks immuunsus sellisel tasemel, et kaitseks haiguse eest," lausus ravimiameti ohutusjärelevalvebüroo juhataja Maia Uusküla.

Uusküla sõnul on ravimiametisse helisatud teada antud ka sellistest juhtudest, et samal päeval vaktsiini saanud inimene on järgmisel päeval haigestunud. "Ja et ülehomme tegin testi, et kas ma sain nüüd vaktsiinist selle viiruse. Võib-olla ta sai selle juba mitu päeva varem," lausus Uusküla.

Vaktsiini efektiivsust saab aga täielikult hinnata alles siis, kui kuur on läbi tehtud. Kõikidest teise koroonavaktsiini doosi saanutest, keda on ligi 70 000, on peale seitsme päeva möödumist haigestunud mõnikümmend ehk alla 0,1 protsendi vaktsineeritutest.

"25 juhul on haigestumised olnud kerged, inimene ei ole vajanud haiglaravi, olid kerged külmetushaiguse nähud. Aga kahel juhul inimene vajas haiglaravi ja üks vanem meesterahvas ka suri, aga tal oli väga palju ja raskeid kaasuvaid haigusi," lausus Uusküla.

Peale teist doosi haigestumine on võimalik. kuna viiruse ülekandumine võib hoolimata vaktsiinist toimuda. Samuti tuleb arvestada, et mitte ükski vaktsiin ei ole 100 protsenti efektiivne.

"Meil on antikehad veres olemas ja raku immuunsus samuti. Aga hingamisteedes, kui ei ole läbi põdenud, on võimalik siiski, et antikehade tase on sedavõrra madal, et see võib tekitada mingisuguseid nakkushaiguse sümptomeid," selgitas PERH-i ülemarst Peep Talving.

Talvingu sõnul ei vaja need inimesed ei vaja haiglaravi ning nende suremus on hoopis väiksem kui mittevaktsineeritutel.