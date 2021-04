Tsahkna: poliitilist liidrit praeguses kriisis ei ole

Praeguses pandeemias pole keegi valitsuses näidanud, et tal on oskused või teadmised või vastutuse võtmise valmidus ning peaminister Kaja Kallas peaks nõudma tervise- ja tööminister Tanel Kiige lahkumist, enne kui hakatakse nõudma tema lahkumist, ütles "Esimeses stuudios" Eesti 200 juhatuse liige Margus Tsahkna.

Tsahkna nimetas möödunud nädalavahetusel toimunud massvaktsineerimist totaalseks saamatuseks riigi poolt ning 20. sajandisse kuuluvaks massürituseks.

"Kui Eesti riik toimiks kõigi oma digivõimalustega, oma andmetega, oma teadmistega oma inimeste kohta, siis poleks pidanud korraldama selliseid 20. sajandi massüritusi, kus inimesi kutsutakse süstla otsa. Vaid me oleks pidanud inimesteni jõudma personaalselt. See kaos oli juba sisse kirjutatud, ning korraldus, kommunikatsioon, mis lõppes sellega, et erameditsiiniasutused, kes tulid appi korraldama, saavad haigekassalt trahvid ja lepingute katkestamise," lausus Tsahkna.

Tsahkna sõnul on pandeemia teine laine välja toonud liidriomadustega inimeste puudumise praeguses valitsuses.

"Kaja Kallasel pole liidriomadusi. Tanel Kiik, kellest lugu pean, on olnud kahes valitsuses vastutav minister – selle asemel et eelmine valitsus oleks tegelenud teise laine ettevalmistustega, tegeldi rahvahääletuse küsimusega. /.../ Kui Kiik ei pane oma haldusalas kedagi vastutama, siis paratamatult jõuab karikas temani ehk poliitiline vastutus," rääkis Tsahkna.

Tsahkna sõnul peab peaminister Kallas samamoodi otsustama, kellele vastutus jääb ning tegema seda kiiresti.

"Kui Kallas peaministrina ei tee järeldusi ja ei lähe Kadrioru lossi Tanel Kiige lahkumisavaldusega, siis paratamatult jõuab olukord temani. Me näeme mõne aja pärast olukorda, kus nõutakse peaministri lahkumist," nentis ta.

Tsahkna hinnangul on Kallas peaministrina sattunud valitsuses samasse olukorda nagu Jüri Ratas eelmises valitsuses. "Kaja Kallas on kaitsepositsioonil poliitiliselt, ta kardab võtta julgeid otsuseid vastu, kuna äkki solvab Jüri Ratast ja Keskerakond ja nad panevad kokku vana valitsuse. Jüri Ratas kartis eelmises valitsuses Martin Helmet nagu tuld," lausus Tsahkna.

Tsahkna sõnul on aasta kestnud kriis toonud välja selle, et poliitikud on elanud mullis. "Koalitsiooniläbirääkimised on peetud selles vaimus, et kas mõni erakond saab mingit toetust tõsta, pensioni erakorraliselt tõsta. /.../ Probleemid on võimendunud mitmesajakordseks. Ja kui nüüd ka ei jõua kohale, et riik vajab reformimist," lausus Tsahkna.

Tsahkna sõnul andis koalitsioonile suure hoobi ka teisipäevane uudis, et Jüri Ratas ei läinud vaktsineerima.

"Jüri Ratas lõi täna noa selga oma valitsuspartnerile, valitsusele ja kõige rohkem Tanel Kiigele. Kommunikatiivselt oli see väga raske ja karm sõnul inimestele, kogu vaktsineerimisprotsessile. Kui riigikogu teine mees, kes näeb välja terve nagu purikas, ütleb, et tema ei vaktsineeri – ma arvan, et sellel on väga suured tagajärjed," leidis Tsahkna.