Kolmapäeval võib oodata mitmel pool vihma ja lörtsi

Kolmapäev on mitmel pool vihmane ja lörtsine, sooja on kuni kuus kraadi. Kevadisi temperatuure võib oodata aga järgmisel nädalal.

Suuremat osa Euroopat kattis teisipäeval madalrõhuala, mis ulatus Skandinaaviast Alpideni ja Islandist Uuraliteni. Madarõhkkonna lääneserva mööda kandus külm õhumass üle Lääne- ja Kesk-Euroopa. Madalrõhuala jääb Skandinaavia põhjaosa kohale tiirlema ja selle servas on Eesti ilm kõle.

Öö vastu kolmapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub edela- ja lõunatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhk on külm ja enamasti alla nulli. kuid paiguti on rannikul 2 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on laialdaselt selge ja sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 4-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni 2 kraadi.

Päeval on Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, Lääne-Eestis pilves selgimistega ilm ning mitmel pool on vihma- ja lörtsihooge. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, õhtuks tuul nõrgeneb ja pöördub Lääne-Eesti saartel läänekaarde. Sooja on 3 kuni 6 kraadi.

Nädala teises pooles vahetub üks madalrõhkkond teisega ning jätkuvalt olema vihmases haardes, kuid juba laupäevast hakkab ilm vaikselt paranema. Öökülm ei ole kuhugi kadunud, aga päeval keskmised kasvavad 5 kraadilt 9 kraadini.