Kiviõlis soodustatakse ühistranspordi kasutamist

Esimesena Ida-Virumaal pargi-ja-sõida-põhimõttel Kiviõli raudteepeatuse juurde rajatavasse valvega parklasse tulevad kohad nii autode, jalgrataste kui ka busside jaoks. Parkla rajamise eesmärgiks on anda inimestele paremad tingimused kasutada ühistranspordi võimalusi. Tegu on riigi tuge saanud maakondliku tähtsusega objektiga.



"Meil on siin Kiviõlis ettevõtteid, kuhu käiakse kaugemalt tööle, ning loomulikult meie inimesed käivad palju tööle nii Rakvere kui ka Jõhvi-Narva piirkonnas. Et seda kõike soodustada sümbioosis raudteeliikluse arendamisega, selline mõte sündiski. Ja meie kolleegid, teised omavalitsused olid ka selle poolt, et Kiviõli projekt saab maakonna toetusmeetmest 150 000 eurot toetust. Lisaks paneb vald omaosalusena juurde umbes 85 000 eurot," ütles Lüganuse valla arendusnõunik Anu Needo.



Ida-Viru ühistranspordikeskuse juhataja Heiki Luts tunnistas, et sellest plaanist paar aastat tagasi kuuldes arvas ta, et tegu on järjekordse hea ideega, mis jääbki paberile. ""Meile annab ta kindlasti paremad võimalused tekitada selline terminali plats, kuna Kivõli linnas pole bussijaama. Jõhvi poolt tulevatest liinidest soovime pikendada vähemalt viis liini Kiviõli raudteeplatsini."



Kiviõli raudteepeatuse kasutajate arv on viimase kuue aastaga kahekordistunud, ulatudes Elroni andmetel praegu ligikaudu 50 000 inimeseni aastas.

Praegu peatuvad Kiviõlis reisrongid nii Narva kui ka Tallinna suunal viiel korral päevas.