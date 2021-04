Kiikri arendus Kadriorus valmib lõplikult järgmise aasta lõpus

Kiikri kvartali viimane arendus, mis kannab nime Kiikri 6, läheb ettevõttele maksma 18 miljonit eurot, ütles ERR-ile Metro Capitali turundus- ja kommunikatsioonijuht Herdis Pärn.

Kiikri 6 aadressile kerkib kaks maja, millest esimese, Ida maja ehitus algas mullu novembris ja see peaks valmima hiljemalt järgmise aasta juunis. Teine, Lääne maja valmib 2022. aasta lõpuks, selle ehitus ei ole veel alanud.

Kokku on kahte majja kavandatud 87 korterit ja neli äripinda. Pärna sünul on tegu tippklassi korteritega, mille ruutmeetri hinnad jäävad vahemikku 3500 kuni 6000 eurot. Korterid on ühe- kuni viietoalised, kõige suurem korter on 144 ruutmeetrit.

Pärna sõnul on Ida maja korterite müük alanud ja praeguseks on müüdud 53 korterist 25.

Seni on Metro Capital Kiikri kvartalisse ehitanud nelja majaga Tivoli arenduse, mis valmis kevadel 2017; kolme majaga Kiikri Residentsid, mis valmis 2019. aasta suvel ja Tuukri 25 maja, mis valmis mullu detsembris.

Kui Kiikri Residentside arhitektiks oli Arhitekt 11 meeskond Illimar Truverkiga eesotsas, siis Kiikri 6 majade arhitektiks on PIN arhitektid eesotsas Neeme Tiimusega. Sisearhitektid on Erlend Arge ja Timo Villak.