Postimees reformib oma nädalalõpuväljaannet

Raudsaare sõnul on eesmärk muuta nädalalõpulisa sisukamaks. Sügise poole on plaan sisu veelgi edendada.

Ta kinnitas, et kindlasti ei hakata kloonima Eesti Päevalehe nädalalõpulisa LP.

"Kes hakkab LP-d kloonima! Minule ta küll ei meeldi, sealt pole midagi lugeda," teatas Raudsaar ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Tema hinnangul on LP-st kogu tõsisem pool üle parda heidetud ja põhirõhk on meelelahutusel. Postimehe nädalalõpuleht, vastupidi, tahab tõsisemat poolt veelgi edendada, see tähendab, et aukohale jääb ka arvamuslisa AK.

"Me oleks puhta lollid, kui me AK prügikasti viskaksime," lisas ta.

Millal täpselt uue sisuga nädalalõpuleht ilmuma hakkab, ei soovinud ta välja öelda.

"Kuna meid jälgivad ka konkurendid, oleme natuke haavatavas positsioonis. Las tuleb kaup välja, siis vaatame, kes keda kloonima hakkab," ütles Raudsaar.