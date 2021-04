Neljapäev toob sajuhood

Hommikul on pilvi hõredalt ja suuremat sadu ei tule, üksikud nõrgad sajuhood siiski välistatud ole. Loodetuul on üsna nõrk. Õhutemperatuur on sisemaal veidi alla 0 kraadi, rannikul kuni +2 kraadi.

Päev on muutliku pilvisuse ja sajuhoogudega, vihma sekka tuleb ikka lörtsi ka. Puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 7 kraadi.



Reedel tõstab madalrõhkkond tuule tormiseks ja toob vihma.