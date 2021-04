Tartu liinilendude taasavamist pole enne tulevat aastat loota

Pärast seda, kui Finnair koroonaepideemia tõttu mullu märtsis Tartusse lendamise lõpetas, on Tartu lennujaam oma üheksa töökoha säilitanud töötajaga jätkanud võrdlemisi tühikäigul, kirjutas Tartu Postimees.

Tartu lennujaama haldava Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe nentis, et Finnairiga on suhtlus regulaarne, kuid kui ärinõudlust ei ole, siis on Tartu liini väga keeruline taastada.

"Sellel sügisel taastumist ma pigem ei looda, isegi pealinnade vahel ei toimu mingit ärilendamist, kuskil ei toimu," sõnas Pärgmäe. "Kui vaktsineerimiskampaania läheb õnnelikult ja sügisest nõudlus taastub, saame teema üles võtta, ja kui seda liini väga vaja on, tuleb mõelda mingitele toetusmeetmetele."