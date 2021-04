Kes kuuluvad immunoprofülaktika ekspertkomisjoni?

Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets tõstatas küsimuse, et kuigi immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitused on praegusel hetkel väga olulised, pole teada komisjoni isikkoosseisu. ERR.ee küsis välja 2018. aasta kevade ministri käskkirja, kus on välja toodud komisjoni liikmed, kuid sotsiaalministeeriumi teatel on nimekiri praegu uuendamisel.

Maimets kirjutas sotsiaalmeedias, et kuigi immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitused on praegusel hetkel väga olulised, siis sotsiaalministeeriumi veebilehelt ei leia komisjoni liikmete nimesid. "Komisjoni liikmeteks on hoopis mitmesugused asutused. Sealsamas olevates protokollides ei ole samuti ühtki nime, isegi mitte koosoleku juhataja oma," märkis Maimets.

ERR.ee küsis välja tervise- ja tööministri käskkirja, millega 2018. aasta 9. mail moodustati immunoprofülaktika ekspertkomisjon ning kinnitati selle ülesanded ja töökord. Minister oli siis sotsiaaldemokraat Riina Sikkut.

Komisjoni juhataja:

Maris Jesse – sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler

Juhataja asetäitja:

Heli Laarmann – sotsiaalministeerium

Komisjoni liikmed:

Kai Zilmer – Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Marje Oona – Eesti Perearstide Selts

Eda Tamm – Eesti Lastearstide Selts

Krista Ress – Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

Ene Tomberg – Lastekaitse Liit

Helina Pedak – Eesti Õdede Liit

Irja Lutsar – Tartu Ülikooli mikrobioloogia Instituut

Kuulo Kutsar – terviseamet

Irina Filippova – terviseamet

Katrin Kiisk – ravimiamet

Erki Laidmäe – haigekassa

Kärt Sõber – sotsiaalministeerium

Eveli Bauer – sotsiaalministeerium

Asendusliikmed:

Matti Maimets – Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Iris Koort – Eesti Perearstide Selts

Natalia Kerbo – terviseamet

Alar Irs – ravimiamet

Külli Friedemann – haigekassa

Sealjuures saab asendusliige esindada vaid sama institutsiooni esindavat komisjoni liiget.

Sotsiaalministeeriumist öeldi neljapäeval ERR-ile, et käskkirjas olev nimekiri on praegu uuendamisel, sest mõned liikmed ei ole enam aktiivsed või on nende ametikoht muutunud (näiteks Kuulo Kutsar).