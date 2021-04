Eesti Posti juhatuse esimeheks saab Mart Mägi

Juhatuse esimehe konkursil osales ligi 40 kandidaati. Lõppvoorus tegi Eesti Posti nõukogu valiku kolme kandidaadi vahel. Juhatuse esimehe leping sõlmitakse viieks aastaks.

Eesti Posti nõukogu esimehe Helo Meigase sõnul sai valikul määravaks Mart Mägi pikaajaline ja mitmekülgne juhtimiskogemus nii äri- kui avalikus sektoris.

Mägi töötas siiani statistikaameti peadirektorina. Tema varajasema töökogemuse hulka kuuluvad töö Amserv Grupi tegevjuhina, Swedbank Eesti juhtkonna liikmena Swedbank Liising juhatuse esimehena ning Sampo Kindlustuse ja Eesti Kindlustuse juhina.

Mart Mägi ise ütles, et Omniva on kasvanud juhtivaks logistikaettevõtteks Baltikumis. "Valdkond on suures muutuses ja usun, et oma muudatuste juhtimise kogemusega saan aidata Omnival saavutada üheaegselt kõrge kliendirahulolu ning efektiivsuse."

Mägi on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala aastal 1993 ning juhtimise ja turunduse magistriprogrammi aastal 2004. Lisaks on tal panganduse ja kindlustuse eriala MBA Varssavi Kindlustuse ja Panganduse ülikoolist aastal 2001.

Omandisuhtelt on AS Eesti Post Eesti riigile kuuluv äriühing. Kontsernis töötab 2300 inimest üle Baltikumi ning 2020. aasta käive oli 135,6 miljonit eurot.

Järgmise statistikaameti peadirektori leidmiseks kuulutab rahandusministri ettepanekul konkursi välja riigisekretär ja selle viib läbi tippjuhtide valiku komisjon. Uue peadirektori ametisse nimetamiseni täidab peadirektori ülesandeid statistikaameti peadirektori asetäitja Kaie Koskaru-Nelk.