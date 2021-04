Jõhvi ehitab koroonatoetuse eest rulapargi

Jõhvi vana rulapark lammutati eelmisel aastal. Praegu ehitatakse uue rulapargi esimest osa, mis on mõeldud keskmise tasemega rulatajatele ja algajatele. Ajaveetmiskoha asupaiga üle käis pikk vaidlus ja lõpuks otsustati see ehitada linna lõunaossa.

"Vana skate-park oli puidust ja see oli juba ohtlik. Valmiv on esimene betoonist skatepark Jõhvis. See on jalakäijate ala, siin kõrval on erinevad spordirajatised ja läheda pole elamuid. Seega on väga hea koht värskes õhus ajaveetmise jaoks," ütles Jõhvi valla arhitekt Natalia Abel.

Esimene etapp läheb maksma 76 000 eurot ja see raha saadi riigilt koroonakriisi abina. Jõhvi eelarvest on leitud lisaks veel 70 000 eurot rulapargi teiseks osaks. Praegu käib ideede korje, milliseid elemente on skate-parki kõige mõttekam teha.

"Järgmisel etapil rajatakse eeldatavasti parkuuriala ja pumptrack'i ala, mis lähevad kohe sinna kõrvale. Kolmandana võiks olla suur kauss edasijõudnud kasutajate jaoks," ütles Abel.

Jõhvi tänavaspordipargi kolmas, kõige kulukam osa valmib siis, kui selleks raha leitakse.