Restoranid ootavad luba väliterrasside avamiseks

Kui tavaliselt ilmuvad esimeste kevadiste ilmadega Tallinna vanalinna tänavatele restoranide ja pubide väliterrassid ja esimesed turistid, siis praegu veel mitte.

Esiteks – veel ei lubata. Teiseks – paljud on oma uksed lõplikult sulgenud.

Restoran Kehrwieder on selle omaniku sõnul koroonatalve üle elanud. Restorani omaniku Raoul-Vello Leithami sõnul on abiks olnud püsikliendid.

Tallinnas mitut söögikohta pidav Rain Tunger ütleb, tema ei müünud isegi kaasa, sest restoranis pakuv toit ei ole termoskarbis koju jõudes enam see. "Me leiame, et kui me tahame midagi head teha, siis me peame seda teenust ka kujundama. Et karbid oleksid vastavalt keskkonnasäästlikud ja et see toode jõuaks teie koju sellisel kujul et ka ka tõesti rikastab seda toidulauda," rääkis ta.

Esimese asjana loodetakse avada väliterrassid niipea kui võimalik, kasvõi lubataks inimestel niisama terrassil istuda.

"Ei ole nii, et inimene tohib tulla ja lihtsalt istuda väljas nagu vanasti oli. Meil inimesed istusid siin, võtsid päikesevanni ilma söömiseta, ilma joomiseta, aga isegi see on keelatud, isegi kui on 2 või 3 meetrit vahet," sõnas Leitham.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul on sooja ilma saabudes linnal valmisolek aktsepteerida ettevõtjate soovi väliterrassid avada. "Väliterrasside avamine on hetkel meil isegi rendivabastusega," lisas ta.

"Eks vaatame kuidas see kevad siin lahti rulluma hakkab, aga mulle tundub, et eks me peame neid meetmeid veel natuke läbi vaatama. Selge on see, et see suvi ei too väga arvestatavat kergendust. Vanalinna raskuspunkt saab olema eelkõige siiski kohalikel inimestel. Jõuluajal see töötas, loodame, et töötab ka suvel," sõnas Riisalu.

Eelmisel aastal olid sel ajal lauad juba väljas. "Kõik siin maja ees olid lauad-toolid, Raekoja platsi peal lauad-toolid. Möll käis. Hajutasime. Meil oli kaks meetrit vahet, 2+2," kirjeldas Leitham mullust olukorda.

Tungeri sõnul on valmisolek ja huvi teenuse pakkumiseks olemas. Samas tuleb meeskonna komplekteerimist nullist alustada, kuid teenindusvaldkond on üsna atraktiivne.

"Antud juhul on olukord tõesti praegu selline, et meie meeskonnad on suures osas laiali lagunenud. Põhjus on elementaarne, kuna meil ei ole tööd pakkuda, aga inimesed peavad oma kohustuste eest seisma, siis igaüks on leidnud endale uue väljundi, mis tähendab, et me alustame uuesti meeskonna komplekteerimise, koolitamise ja arendamisega," rääkis ta.

Riisalu märkis, et on selge, et paljud kohad taas uksi avada ei saa, kuna pole kriitilist talve üle elanud. "Ega maailm ei ole enam endine ja tema endisel kuul taastamine võtab aastaid kui ta üldse taastub selliselt nagu me harjunud olime."