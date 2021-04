Reede tuleb vihmane ja tuuline

Ööl vastu reedet on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, vaid kohati võib sadada vähest lörtsi. Veel puhub mõõdukas lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi, rannikul kuni 2 kraadi sooja.

Reede hommikul pilvisus tiheneb ja Lääne-Eesti saartele jõuab uus sajuala. Puhub edela ja lõunatuul 4-9, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -2 kuni 0, Lääne-Eestis on sooja 1 kuni 3 kraadi.

Reedene päev on enamasti pilves ja Lääne-Eesti saartel sajab vihma ja lörtsi ning sadu laieneb üle maa. Lõuna- ja edelatuul on päris tugev ja puhub 7-12, puhanguti 18, saartel ja rannikul iiliti lausa 25 meetrit sekundis. Õhusooja on kolm kuni kuus kraadi.

Nädalavahetusel on ülekaalus päike, aga esineb ka üksikuid sajuhooge, mis kanduvad ka esmaspäeva, kuid teisipäev on jälle sajuta. Õhk läheb aina soojemaks ja esmaspäeval on paiguti lausa 17 kraadi, kuid öösel võib temperatuur jätkuvalt alla nulli kukkuda.