Toompea meeleavaldajate suhtes ühtki menetlust alustatud ei ole

Kuigi Toompeale maskikandmise ja piirangute vastu meeleavaldusele kogunenud on juba enam kui nädala jooksul eiranud avalikele koosolekutele ja avalikus ruumis viibimisele kehtestatud nõudeid, siis ühtegi menetlust nende suhtes algatatud ei ole. Politsei tugevdas reedest kohapealselt järelevalvet, tagamaks meeleavaldajate parem hajutatus.

PPA Põhja prefektuuri kriisistaabi juht Valdo Põder rääkis, et päev-päevalt on Toompeale kogunenute avalik üritus laienenud.

"Tegevusi on juures, inimesi lisandub," kirjeldas Põder.

Kui kümmekond päeva tagasi, mil avaliku kogunemisega Toompeal algust tehti, kogunes meelt avaldama 20-30 inimest päevas, siis selle nädala keskpaigaks, mil ilm soosis, võttis protestidest osa juba 250-300 inimest päevas.

Kohaletulnud ei hoia vahet ning jagavad ühiselt kehakinnitust võttes joogipudeleid, mistõttu on viiruse leviku oht üha kasvanud.

Seetõttu otsustas PPA reedest taktikat muuta ja oma füüsilist kohalolu tõsta, et tagada osalejate hajutatus.

"Avalikud koosolekud on lubatud, aga neile kehtivad teatud nõuded, praegu näiteks see, et osaleda võib kuni kümme inimest ja nad peavad olema hajutatud," nimetas Põder.

Seetõttu korraldab PPA, et kui inimesi on üle kümne, oleksid nad grupiti hajutatud.

Lisaks puudub meeleavaldajate avalikul koosolekul ka ametlik korraldaja, nagu seadus ette näeb. Just koosoleku korraldaja ülesanne on tagada, et reeglitest kinni peetaks, liiklus poleks takistatud ja inimesed vastavalt praegustele nõuetele oleksid hajutatud.

Reedese kehva ilmaga kogunes osalejaid vähem, hinnanguliselt 30-40. Politsei ressurss on suunatud neile info jagamisele ja hajutatuse nõude tagamisele.

Ühegi meeleavaldaja suhtes menetlust alustatud ei ole.

Menetlust ei alustatud ka inimese suhtes, kes sotsiaalmeedias riigikogu liiget Jürgen Ligit ähvardas.

"Ssuhtume ähvardustesse väga tõsiselt, võtame ähvardajatega väga kiiresti ühendust, vestleme, püüame selgeks teha reaalset ohtu ja vastavalt sellele ka reageerime. Kui vaja, alustame menetlust," selgitas Põder.